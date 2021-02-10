Инсайдер рассказал о темном прошлом сбежавшего на Бали парня Дакоты

Москва, 10 февраля. В Сеть попали данные о темном прошлом возлюбленного звезды. Знает ли об этом певица, которая счастлива в отношениях, неизвестно.

Инсайдер рассказал, что у парня Дакоты были проблемы с законом, поэтому он сбежал на Бали. Не исключено, что это было связано с наркотиками.

«Он из Новосиба сбежал долгих семь лет назад из-за проблем с законом. Друга, с которым он жил, закрыли из-за наркотиков. Зато на Бали он бизнесмен», — приводит «Экспресс-газета» слова источника.

Слухи косвенно подтвердил и сам Федор. Молодой человек говорил, что жил в не самом благополучном городе Новосибирской области и общение с маргиналами было в его повседневной жизни.

«В соседней квартире по нашему этажу продавали героин, и мое детство проходило в непринужденной атмосфере драк, ментов, обдолбанных людей и кровавого убийства на нашей площадке», — сказал Белогай.

Рита Дакота начала встречаться с Федором Белогаем после развода с Владом Соколовским, от которого родила дочь Мию. По словам певца, они с экс-возлюбленной смогли сохранить теплые отношения, несмотря на измены с его стороны. Соколовский считает экс-жену очень осознанным человеком.