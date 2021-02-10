ЦИК ждет от регионов России заявки на онлайн-голосование

Москва, 10 февраля. Центральная избирательная комиссия призвала субъекты РФ присылать заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент ФАН.

«Сегодня утром я подписала и направила в регионы письмо, где попросила наших коллег оценить свои возможности и подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании», — сказала она на заседании комиссии.

Председатель Центризбиркома напомнила, что ДЭГ в 2021 году будут проводить в шести регионах страны, в том числе в Москве.

По ее словам, решение о субъектах, которые смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании, будет принято по итогам общероссийского тестирования, которое запланировано на май.

Говоря о требованиях к регионам, глава ЦИК выделила количество жителей, имеющих на портале «Госуслуги» учетные записи, и тех, чьи субъекты технически смогут получить одобрение участвовать в ДЭГ, число интернет-пользователей среди избирателей.

Помимо этого, будут учитывать и возможность субъекта обеспечить активную информационно-разъяснительную работу среди населения и обучение комиссий, готовность региональных общественных палат обеспечивать наблюдение за таким голосованием.

Глава ЦИК подчеркнула, что, помимо озвученных критериев, также будет учитываться качество интернет-соединения в конкретном субъекте и ситуация с COVID-19.

Ранее Элла Памфилова заявила о том, что дистанционное электронное голосование не сможет заменить традиционный вид голосования. По ее мнению, ДЭГ предоставляет избирателям возможность выбрать.