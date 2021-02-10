Автоюрист Сергей Радько: К новой системе техосмотра в России еще никто не готов

Ситуация с введением в России с 1 марта 2021 года новых требований и правил прохождения техосмотра очень сложная. Я не уверен, что они вступят в силу именно в начале весны.

Все дело в том, что эти нововведения требуют огромных затрат, ведь согласно новым требованиям, операторам ТО необходимо фиксировать на фото и видео заезжающие в ворота пункта техосмотра и выезжающие из них автомобили, при этом правильно фиксировать спутниковые координаты каждой машины.

В Минпромторге уже заявили, что могут возникнуть трудности с определением координат автомобиля, в связи с чем нужно снижать требования к геолокации. Дело в том, что с учетом погрешности и плотности застройки местности, где находится сам пункт ТО, координаты будут даваться плюс-минус пятьдесят метров от точки нахождения пункта техосмотра. Информационная система, которая будет фиксировать эти координаты, не сможет привязать их к местности и не поймет, что автомобиль реально проходил ТО.

Это только одна проблема из множества существующих, и я сомневаюсь, что до 1 марта их все удастся решить.

Хотелось бы затронуть еще один важный аспект — количество самих пунктов техосмотра. Ведь их осталось очень мало в России. Большинство компаний, которые сейчас занимаются техосмотром, на самом деле лишь продают диагностические карты, не осматривая автомобили.

То есть ситуация в стране такая, что не хватает мощностей, чтобы пропустить то количество машин, которое к ним должно реально заехать и которые нужно будет действительно осмотреть, зафиксировать, сфотографировать и так далее.

Также эти нововведения обязательно вызовут рост коррупционной составляющей со стороны инспекторов ДПС, ведь хотят ввести правило, чтобы сотрудник полиции на дороге определял, исправно авто или нет. В таком случае у автовладельца будет больше соблазна договориться с инспектором на месте и решить полюбовно эти вопросы. А у самого инспектора будет больше желания найти эти неисправности с тем, чтобы опять же эту проблему решить на месте.

К сожалению, эта ситуация возникла не сегодня, ей уже не один десяток лет. Она появилась тогда, когда только создали систему прохождения ТО, и сколько она существовала, столько талон техосмотра продавался, причем именно сотрудниками тогда еще ГАИ. И вот фактически мы опять возвращаемся к той старой системе, когда инспекторам вновь возвращают право определения технического состояния автомобиля, но уже «на глазок». Эту практику надо кардинально отменить — ничего другого здесь уже не получится.