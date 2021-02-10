Известный кинокритик оценил шансы российских фильмов на «Оскар»

Сейчас на «Оскаре» правит не искусство, а политика. Об этом в комментарии ФАН заявил кинокритик Александр Шпагин.

Американская академия кинематографических искусств и наук включила в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» сразу две российские кинокартины. Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в список претендентов в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Картина Виктора Косаковского «Гунда» попала в шорт-лист в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Известный кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с Федеральным агентством новостей назвал шансы россиян на получение самой престижной кинонаграды минимальными в 2021 году, так как сейчас, по его словам, «Оскар» присуждают не столько за кино, сколько за политику.

«Именно сейчас, к сожалению, мы живем в таком полярном мире, когда в первую очередь правит политика, а не искусство. Если бы перед нами были 90-е годы, например, 95-й год, когда [фильм] «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова получил «Оскар», или же были бы времена перестройки, когда наши картины очень часто получали международные награды, то тогда бы я оценил ситуацию положительно. Сейчас именно из-за политики я оцениваю отрицательно шансы на получение «Оскара», — сказал Шпагин.

Эксперт высоко оценил ленту Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», а также упомянул достойные отечественные фильмы 2020 года, которые также могли бы претендовать на американскую кинопремию.

«Я считаю фильм «Дорогие товарищи!» действительно выдающимся, может, даже великим фильмом. Он достоин самой высшей оценки — 10 баллов! В этом году у нас было три очень сильных картины: «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи!» и «Доктор Лиза». Выбор, на мой взгляд, правильный. Я бы тоже в Америку послал «Дорогих товарищей», в том числе и потому, что Кончаловского там знают. Он там работал. Андрей Кончаловский — это фигура международного уровня», — объяснил Шпагин.

Кинокритик признался, что, несмотря на антироссийскую политику, у российского режиссера Виктора Косаковского больше шансов завоевать заветную награду.

«Во-первых, Виктор Косаковский — это тоже на сегодняшний день фигура международного уровня. Во-вторых, Россия никогда не получала призов по документальному кино, если я не ошибаюсь. Здесь они могут дать нам приз для красоты картины, это все всегда продумывается. Например, если бы условная Франция получила приз в определенном году, то в следующем году она бы уже на него точно не претендовала. Косаковский создает документальные притчи, у него свой отдельный магический язык», — пояснил киновед.

В заключение Александр Шпагин пожелал и Андрею Кончаловскому, и Виктору Косаковскому успехов.

«У Косаковского некие шансы есть, у Кончаловского, боюсь, очень мало, хотя я максимально желаю победы и тому, и другому», — подытожил эксперт.

Ранее режиссер-документалист Виктор Косаковский признался ФАН, что не следует придавать большого внимания включению его фильма «Гунда» в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар».

Окончательный список номинантов на 93-ю по счету премию будет обнародован 15 марта. Церемония вручения наград состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.