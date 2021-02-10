Сенатор Климов осадил депутата Эстонии за проявление русофобии

Таллин, 10 февраля. Русскоязычные жители Эстонии являются «понаехавшим человеческим мусором». Об этом эстонский депутат Март Каллас написал в соцсети, комментируя заявление бывшего главы МИД страны.

Экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовал запись в Facebook, в которой возмутился сравнением участников несанкционированных мероприятий в РФ с защитниками «Бронзового солдата». Дипломат считает, что подобные высказывания предают эстонскую государственность.

«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!» — написал Март Каллас под постом Рейнсалу.





Российский сенатор Андрей Климов считает, что подобные заявления являются проявлением расизма в чистом виде. В большинстве цивилизованных стран за такие выпады серьезно наказывают.

«Речь не о позволительности, а о том, что если эстонское государство — цивилизованное, они должны его примерно наказать. Они должны это все объяснить и как минимум объясниться, почему их подопечные так себя ведут», — сказал сенатор.

Федеральное агентство новостей сообщало, что эстонский депутат намерен добиться отставки главы дипломатии Евросоюза.