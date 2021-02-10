В Госдуме назвали истинную причину отказа Зеленского от «Спутника V»

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от вакцинации населения российским «Спутником V». Свою позицию лидер страны объяснил отсутствием официальной информации об эффективности препарата. Он отметил, что «граждане Украины — не кролики», поэтому «экспериментировать над ними» нельзя. В чем реальная причина отказа президента Украины от «Спутника V», рассказал председатель партии «Родина», депутат Государственной думы Алексей Журавлев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Украина — одна из стран, где пандемия идет полным ходом. Кроме риторики о спасении нации, на Украине нет ничего. Россия предлагала запустить производство вакцины в Харькове. Киев мог производить вакцину не только для себя, но и для других стран. Мало того, что Украина могла бы на этом заработать, она еще и свое население спасла бы. Но нет. Отмечу, украинцы пользуются российскими тестами на выявление коронавируса, а вакцину они российскую принимать отказываются. Логики здесь нет», — заявил Алексей Журавлев.

Участник пресс-конференции также отметил, что «Спутник V» точно будет зарегистрирован в странах Евросоюза. Так что с политической точки зрения Зеленскому будет сложно объяснять населению, почему Украина настроена против России, которая могла бы спасти жизни людей благодаря вакцине.

«Зеленского даже президентом назвать нельзя, потому что он выполняет все, что ему сказали американцы. Благо он — неплохой актер, у него хорошо получается изощряться и выискивать причины. Но в конечном итоге, что он будет делать?» — высказался депутат.

Председатель партии «Родина» также подчеркнул, что у Зеленского все отлично, потому что у него есть преференции на Западе. Поэтому президент Украины немного потеряет от отсутствия производства российской вакцины в Харькове. Покидать свою политическую нишу Зеленский не намерен, поэтому он закроет глаза на потерю еще нескольких тысяч человек, отметил депутат.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что украинское население находится в плену фантазий руководства государства. Политик подчеркнул, что украинцы сейчас в ожидании неких поставок «западной вакцины».