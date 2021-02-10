Провидец посоветовал попавшей в секс-скандал Дане Борисовой пересмотреть взгляды

Москва, 10 февраля. Телеведущая Дана Борисова переживает непростой период, но в ее судьбе грядут перемены, предрек рунический провидец Игорь Вечерский.

По его мнению, Борисова преодолела кризис и теперь стоит на пороге новых возможностей. Это касается и самореализации, и отношений с другими людьми.

«Ей придется всерьез пересмотреть свои взгляды на рабочие процессы, избавиться от устаревших и неактуальных схем и партнеров, которые мешают ее развитию», — подчеркнул специалист.

Провидец считает, что телеведущей недостает человека, которому она сможет всецело доверять. Именно он поможет звезде раскрыть глубоко спрятанные качества. Вечерский посоветовал Борисовой найти тонкую тропинку, которая выведет ее к новым вершинам.

«Такой человек появится в ее жизни, когда она пройдет необходимые на своем пути этапы, решение полностью в ее руках», — цитирует его Nation News.

Борисова недавно оказалась в центре секс-скандала из-за опубликованного интимного видео. В разговоре с Федеральным агентством новостей звезда объяснила, что запечатленная на ролике девушка — скорее всего она сама, но примерно семилетней давности и под действием запрещенных веществ. Телеведущая обвинила в «сливе» записи актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт.