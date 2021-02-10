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Провидец посоветовал попавшей в секс-скандал Дане Борисовой пересмотреть взгляды

Провидец посоветовал попавшей в секс-скандал Дане Борисовой пересмотреть взгляды

Москва, 10 февраля. Телеведущая Дана Борисова переживает непростой период, но в ее судьбе грядут перемены, предрек рунический провидец Игорь Вечерский.

По его мнению, Борисова преодолела кризис и теперь стоит на пороге новых возможностей. Это касается и самореализации, и отношений с другими людьми.

«Ей придется всерьез пересмотреть свои взгляды на рабочие процессы, избавиться от устаревших и неактуальных схем и партнеров, которые мешают ее развитию», — подчеркнул специалист.

Провидец посоветовал попавшей в секс-скандал Дане Борисовой пересмотреть взгляды

Провидец считает, что телеведущей недостает человека, которому она сможет всецело доверять. Именно он поможет звезде раскрыть глубоко спрятанные качества. Вечерский посоветовал Борисовой найти тонкую тропинку, которая выведет ее к новым вершинам.

«Такой человек появится в ее жизни, когда она пройдет необходимые на своем пути этапы, решение полностью в ее руках», — цитирует его Nation News.

Борисова недавно оказалась в центре секс-скандала из-за опубликованного интимного видео. В разговоре с Федеральным агентством новостей звезда объяснила, что запечатленная на ролике девушка — скорее всего она сама, но примерно семилетней давности и под действием запрещенных веществ. Телеведущая обвинила в «сливе» записи актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт.

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