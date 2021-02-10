Дженнифер Энистон заметили в роскошном наряде на съемках «Утреннего шоу»

Вашингтон, 10 февраля. Знаменитая американская актриса Дженнифер Энистон появилась на съемках второго сезона сериала «Утреннее шоу» в роскошном костюме серого цвета.

Премьера первого сезона драматического телесериала, созданного Джеем Карсоном, состоялась на видеосервисе Apple TV+ 1 ноября 2019 года. Критики и зрители тепло встретили эпизоды, поэтому шоураннеры запустили съемки продолжения. Из-за пандемии коронавируса в них делали перерыв, но, судя по фото папарацци, процесс возобновили.

Энистон заметили на площадке в шикарном наряде: пиджаке, юбке с высоким разрезом, обнажившим ее стройные ноги, и туфлях на каблуках. Актриса похвасталась загаром и обновленным оттенком волос, которые стали чуть светлее.

В четверг звезда отпразднует 52-летие. Как не раз отмечали фанаты, Энистон восхитительно выглядит в свои годы и неизменно вызывает зависть у юных поклонниц.

Как передает Daily Mail, на площадке появилась и актриса Риз Уизерспун. Костюмеры одели ее в темно-синий брючный костюм в тонкую полоску.

Apple TV+ в настоящее время готовит новый сериал с актерами Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Проект получил название WeCrashed. Он расскажет про компанию WeWork, которая в 2019 году пережила тяжелый кризис.