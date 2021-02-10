Ким Кардашьян похвасталась удивительной картиной семилетней дочери

Москва, 10 февраля. Американская звезда и модель Ким Кардашьян похвасталась картиной семилетней дочери Норт. Поклонники дивы даже не поверили, что работу нарисовал ее ребенок.

Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети фото рисунка дочери. Девочка красками написала пейзаж — на фоне гор расстилаются река и поляны с цветами и деревьями. Картина выглядит как будто ее написал взрослый человек.

Многие подписчики звезды засомневались, что из-под рук маленькой девочки мог выйти такой шедевр. В то же время другие пользователи Сети посчитали, что Норт могла создать подобную картину, если она усердно и регулярно этим занимается.

У Ким Кардашьян подрастают четверо детей. Все они появились от брака с рэпером Канье Уэстом. Хип-хоп-исполнитель стал третьим супругом звезды, но именно с ним она обрела счастье. Однако в начале года поползли слухи, что артисты хотят расстаться. Якобы Ким уже наняла адвоката по разводам Лауру Уэссер, услугами которой пользуются многие звезды шоу-бизнеса. Примечательно, что сообщения о разводе пары появляются уже не первый раз.