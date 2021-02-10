Китайцы с восторгом восприняли ироничный ответ Захаровой на выпад Зеленского

Пекин, 10 февраля. Ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой президенту Украины Владимиру Зеленскому о российской вакцине достоин восхищения, считают китайские пользователи Сети.

Комментарии китайцев опубликовало местное издание Sohu, эксклюзивный пересказ читателям представляет «ПолитРоссия».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет покупать российскую вакцину «Спутник V», и не даст использовать граждан страны как подопытных кроликов. В ответ на его высказывание российский дипломат Мария Захарова на странице в Facebook намекнула, что в Незалежной ставят опыты все, кому не лень.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова.

Многие китайские пользователи с восторгом восприняли слова российского дипломата. Один из комментаторов написал, что «Россия действительно классная». Еще один китаец осудил Зеленского за его слова и заявил, что политизировать вакцину неприемлемо.

«Любой политик, политизирующий вакцину, должен быть осужден всем человечеством», — написал он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на слова украинского президента о «Спутнике V». По его мнению, Зеленский находится в тупике.

Федеральное агентство новостей писало, что Вашингтон продиктовал Киеву позицию относительно использования «Спутника V».