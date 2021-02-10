Расставшуюся с Манукяном Бузову атакуют боты

Москва, 10 февраля. Певица Ольга Бузова пожаловалась на ботов, атакующих ее аккаунт и фан-страницы. Звезда реалити-шоу «Дом-2» призвала поклонников принять все меры для защиты своих профилей.

После разрыва отношений с блогером и рэпером Давидом Манукяном Бузова выпустила «Грустный трек». Оказалось, что композиция о любви понравилась далеко не всем интернет-пользователям. На исполнительницу обрушился поток критики.

Бузова заявила, что все дело в ботах. Ее поразило, что такая практика существует в современном мире.

«Я даже не знала, что такое возможно. Я не покупала ни одного подписчика. <…> Это такая грязная история», — ужаснулась звезда.

По словам артистки, немалый удар пришелся на ее фан-аккаунты. Она намекнула, что прекрасно знает, чьих это рук дело. И попросила злоумышленника оставить поклонников и ее саму в покое.

«Я очень не хочу вас потерять. Пожалуйста, защищайте аккаунты», — обратилась она к подписчикам и опубликовала подробную инструкцию по защите профилей.

Подписчики Бузовой раскритиковали новый трек за примитивность текста и музыки. Многие отметили, с какой скоростью исполнительница выпустила композицию — будто бы заранее знала о разрыве. Манукян тоже не остался в стороне и довел фанатов до слез треком «Обнулила нас».