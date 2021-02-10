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Глава бюро по связям Марокко приступил к работе в Израиле

Глава бюро по связям Марокко приступил к работе в Израиле

Рабат, 10 февраля. Глава марокканского отделения связи в Тель-Авиве Абд аль-Рахид Бьюд приступил к работе в Израиле, пишет издание Morocco World News.

Делегация королевства прибыла в еврейское государство накануне. Ее встретил в аэропорту министр иностранных дел Габи Ашкенази, который поприветствовал гостей и пожелал удачи в их миссии по развитию и укреплению дружественных взаимоотношений между двумя странами.

«Израиль и Марокко творят историю», — говорится в официальном Twitter-аккаунте МИД Израиля.

Стоит добавить, что Рабат пока не спешит размещать свое посольство в Тель-Авиве. Открытие бюро по связям является первой ступенькой в налаживании отношений между странами.

В конце января Израиль также возобновил работу дипломатического представительства в столице Марокко, после 20-летнего перерыва. Миссию возглавил Давид Говрин, который занимал должность посла Израиля в Египте в 2016—2020 годах.

Визит делегации Рабата в Тель-Авив проходит в рамках совместной декларации, подписанной двумя государствами 22 декабря 2020 года. Документ подразумевает не только открытие отделений связи, но и сотрудничество в различных областях, включая торговлю, технологии, сельское хозяйство и инновации.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, как Израиль налаживает отношения с арабскими странами.

Глава бюро по связям Марокко приступил к работе в Израиле

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