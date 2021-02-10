Глава бюро по связям Марокко приступил к работе в Израиле

Рабат, 10 февраля. Глава марокканского отделения связи в Тель-Авиве Абд аль-Рахид Бьюд приступил к работе в Израиле, пишет издание Morocco World News.

Делегация королевства прибыла в еврейское государство накануне. Ее встретил в аэропорту министр иностранных дел Габи Ашкенази, который поприветствовал гостей и пожелал удачи в их миссии по развитию и укреплению дружественных взаимоотношений между двумя странами.

«Израиль и Марокко творят историю», — говорится в официальном Twitter-аккаунте МИД Израиля.

????????????????#عاجل

وصول رئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض الى اسرائيل



وزير الخارجية أشكنازي رحب بالدبلوماسي المغربي المخضرم عبد الرحيم بيوض:

"أهلا بكم في إسرائيل. اليوم نصنع التاريخ"

ألسيد بيوض أكد أنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل و #المغرب



بالنجاح والتوفيق ???? ???????????????? pic.twitter.com/FmV31dajmy — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 9, 2021

Стоит добавить, что Рабат пока не спешит размещать свое посольство в Тель-Авиве. Открытие бюро по связям является первой ступенькой в налаживании отношений между странами.

В конце января Израиль также возобновил работу дипломатического представительства в столице Марокко, после 20-летнего перерыва. Миссию возглавил Давид Говрин, который занимал должность посла Израиля в Египте в 2016—2020 годах.

Визит делегации Рабата в Тель-Авив проходит в рамках совместной декларации, подписанной двумя государствами 22 декабря 2020 года. Документ подразумевает не только открытие отделений связи, но и сотрудничество в различных областях, включая торговлю, технологии, сельское хозяйство и инновации.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, как Израиль налаживает отношения с арабскими странами.