Глава бюро по связям Марокко приступил к работе в Израиле

Рабат, 10 февраля. Глава марокканского отделения связи в Тель-Авиве Абд аль-Рахид Бьюд приступил к работе в Израиле, пишет издание Morocco World News.
Делегация королевства прибыла в еврейское государство накануне. Ее встретил в аэропорту министр иностранных дел Габи Ашкенази, который поприветствовал гостей и пожелал удачи в их миссии по развитию и укреплению дружественных взаимоотношений между двумя странами.
«Израиль и Марокко творят историю», — говорится в официальном Twitter-аккаунте МИД Израиля.
????????????????#عاجل— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 9, 2021
وصول رئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض الى اسرائيل
وزير الخارجية أشكنازي رحب بالدبلوماسي المغربي المخضرم عبد الرحيم بيوض:
"أهلا بكم في إسرائيل. اليوم نصنع التاريخ"
ألسيد بيوض أكد أنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل و #المغرب
بالنجاح والتوفيق ???? ???????????????? pic.twitter.com/FmV31dajmy
Стоит добавить, что Рабат пока не спешит размещать свое посольство в Тель-Авиве. Открытие бюро по связям является первой ступенькой в налаживании отношений между странами.
В конце января Израиль также возобновил работу дипломатического представительства в столице Марокко, после 20-летнего перерыва. Миссию возглавил Давид Говрин, который занимал должность посла Израиля в Египте в 2016—2020 годах.
Визит делегации Рабата в Тель-Авив проходит в рамках совместной декларации, подписанной двумя государствами 22 декабря 2020 года. Документ подразумевает не только открытие отделений связи, но и сотрудничество в различных областях, включая торговлю, технологии, сельское хозяйство и инновации.
Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, как Израиль налаживает отношения с арабскими странами.