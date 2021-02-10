Адвокат Ольшанский указал на подводные камни новых правил техосмотра в России

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с ФАН оценил новую систему прохождения техосмотра в России, обратив внимание на подводные камни, связанные с нововведениями. Они должны вступить в силу 1 марта 2021 года.

По словам эксперта, новые правила ТО повлекут за собой серьезные расходы для автомобилистов.

«Мы сразу видим гигантские финансовые вложения. Камеры — это большие расходы, — заявил собеседник ФАН. — А ведь это все переложат на плечи автомобилистов, и техосмотр станет гораздо дороже в условиях сложной экономической ситуации. Надо уменьшать расходы, а не увеличивать!»

Народный адвокат подчеркнул, что государству необходимо регулировать стоимость технического осмотра.

Напомним, что с 1 марта автомобилисты должны будут проходить технический осмотр в специальном аккредитованном Российской страховой ассоциацией сервисном пункте. Процедуру техосмотра будут фиксировать с помощью фотографий — до и после диагностики. Эти изображения вместе с координатами места съемки отправятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО (ее данные используются для оформления электронного страхового полиса или проверки личного коэффициента для ОСАГО).

Всю информацию о техническом состоянии и данные о техосмотре будут добавлять в электронную диагностическую карту и закрепят электронной подписью специалиста, проводившего процедуру. Доступ к единой базе будет у страховых компаний для оформления полиса ОСАГО и у МВД — для проверки подлинности карты и работы сервисного центра. В случае нарушения процедуры законом предусмотрены крупные штрафы и даже уголовное преследование.

Леонид Ольшанский отметил, что диагностические карты следует полностью отвязать от полисов ОСАГО.

«Самое главное — от этой схемы нужно отрезать страховые компании, чтобы они на этом не наживались», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт дал оценку проекту поправок МВД к законам «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре», расширяющих полномочия инспекторов ГИБДД. Недавно в нем появился новый пункт о том, что эксплуатация неисправного автомобиля будет запрещаться «незамедлительно», за исключением случаев, когда ремонт можно произвести на месте.

Однако пока нет ответа, за какие нарушения инспекторы ГИБДД смогут «заморозить» диагностическую карту. Полный перечень неисправностей опишут позднее в приложении к ПДД.

Леонид Ольшанский категорически не согласен с возможными нововведениями.

«Приостанавливать действие диагностических карт или водительских прав может только суд, — подчеркнул адвокат. — А тут все происходит без суда. Инспектор на дороге не является специалистом — категорически неприемлемо, чтобы он приостанавливал действие. Водителю заново придется проходить техосмотр и, стало быть, заново платить деньги».

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предложил перенести на полгода введение новых правил техосмотра.