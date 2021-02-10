Ксения Бородина показала брендовую норковую шубу младшей дочери

Москва, 10 февраля. Популярная телеведущая Ксения Бородина показала модный прикид младшей дочери Теоны. Девочка была одета в роскошную норковую шубу.

Телеведущая закрывшегося телепроекта «Дом-2» опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, на котором была пятилетняя Теона. Наследница телеведущей выглядела очень стильно — мать подарила ей брендовую норковую шубу пудрово-голубого оттенка.

Ксения Бородина любит баловать своих детей и дарить им дорогие подарки. Многие ее поклонники не всегда понимают такую щедрость знаменитости. Впрочем, и в этот раз ряд фолловеров отметил, что не у каждого ребенка в пять лет есть шуба из норки.

Бородина воспитывает двух дочерей. У нее подрастает Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Пять лет назад ведущая вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Пара воспитывает дочь Теону, которая родилась в конце 2015 года. В прошлом году ходили слухи, что супруги ждут прибавления в семействе. Ксения, узнав о своем «интересном положении», шуткой ответила о беременности, опубликовав фото.