Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Ксения Бородина показала брендовую норковую шубу младшей дочери

395

Ксения Бородина показала брендовую норковую шубу младшей дочери

Москва, 10 февраля. Популярная телеведущая Ксения Бородина показала модный прикид младшей дочери Теоны. Девочка была одета в роскошную норковую шубу.

Телеведущая закрывшегося телепроекта «Дом-2» опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, на котором была пятилетняя Теона. Наследница телеведущей выглядела очень стильно — мать подарила ей брендовую норковую шубу пудрово-голубого оттенка.

Ксения Бородина любит баловать своих детей и дарить им дорогие подарки. Многие ее поклонники не всегда понимают такую щедрость знаменитости. Впрочем, и в этот раз ряд фолловеров отметил, что не у каждого ребенка в пять лет есть шуба из норки.

Ксения Бородина показала брендовую норковую шубу младшей дочери

Бородина воспитывает двух дочерей. У нее подрастает Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Пять лет назад ведущая вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Пара воспитывает дочь Теону, которая родилась в конце 2015 года. В прошлом году ходили слухи, что супруги ждут прибавления в семействе. Ксения, узнав о своем «интересном положении», шуткой ответила о беременности, опубликовав фото.

Новости партнеров