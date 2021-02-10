Режиссер фильма о свиноматке назвал ерундой включение картины в шорт-лист «Оскара»

Москва, 10 февраля. Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский признался ФАН, что не следует придавать большого внимания включению его фильма «Гунда» в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар».

Лауреата премий «Ника» и «Триумф» звонок корреспондента Федерального агентства новостей застал во время очередного съемочного процесса, поэтому долго он разговаривать не мог.

«Это [включение фильма в шорт-лист] еще почти ничего не значит, — отметил Косаковский. — Это совершенно технический момент, который, повторюсь, ничего не значит. Промежуточный этап. Не надо обращать внимания. И даже не думайте об этом! Это все ерунда!»

Ранее стало известно, что документальный проект Виктора Косаковского «Гунда» попал в число пятнадцати претендентов на заветную статуэтку в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Черно-белая полуторачасовая картина рассказывает о жизни свиноматки Гунды, которая на своем пути соприкасается с другими домашними животными — коровами и курицей.

Примечательно, что исполнительным продюсером фильма выступил знаменитый американский актер Хоакин Феникс, лауреат «Оскара» 2020 года в номинации «Лучшая мужская роль» за блокбастер «Джокер».

Добавим, что художественная картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попала в короткий список претендентов на премию американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Окончательный список номинантов на 93-ю по счету премию будет обнародован 15 марта. Церемония вручения наград же состоится 25 апреля традиционно в Лос-Анджелесе.