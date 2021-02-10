Германия нашла способ снять санкции США с «Северного потока — 2»

Берлин, 10 февраля. Администрация экс-президента США Дональда Трампа получала предложение от министра финансов Германии Олафа Шольца об отмене санкций в отношении «Северного потока — 2».

Шольц предлагал помощь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на отмену санкций против российского проекта, следует из данных немецкой экологической неправительственной организации Environmental Action Germany (DUH). Правительство ФРГ было готово предоставить Соединенным Штатам денежную помощь суммой в 1 млрд евро. Берлин ожидал, что будущее законодательство США, имеющее потенциал стать основанием для введения санкций в отношении «СП-2», не будет задействовано или будет заблокировано с помощью отказов либо других эффективных способов. По информации Deutsche Welle, германское ведомство готовит официальное заявление по данной теме.

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек рассказал, какой ущерб может принести возможный отказ Берлина от продолжения строительства «Северного потока — 2». Экономический ущерб станет огромным, тогда как размер политического «невозможно измерить вообще», передает ФАН.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее поддержал позицию Берлина по «Северному потоку – 2». Он призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг политика Алексея Навального, пишет «ФедералПресс».