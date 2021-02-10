Кинокритик оценил шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на «Оскар»

Москва, 10 февраля. Кинокритик Роман Григорьев оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Он уверен, что шансы у картины Андрея Кончаловского получить одну из главных кинонаград есть. Однако не стоит забывать о конкурентах, которые, по словам специалиста, очень серьезные.

«Если фильм пройдет, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьезная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет», — сказал Григорьев в беседе с RT.

Картина о новочеркасском расстреле может представлять интерес с эстетической точки зрения, но, как считает критик, имеет риск быть непонятой по смыслу американским зрителям. Впрочем, у «Дорогих товарищей!» есть все шансы взять статуэтку, и это будет «настоящая радость и победа» для всех, добавил эксперт.

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала фильмы, которые попали в короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Вместе с «Дорогими товарищами!» в листе оказались еще 14 картин.