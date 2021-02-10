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Кинокритик оценил шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на «Оскар»

Кинокритик оценил шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на «Оскар»

Москва, 10 февраля. Кинокритик Роман Григорьев оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Он уверен, что шансы у картины Андрея Кончаловского получить одну из главных кинонаград есть. Однако не стоит забывать о конкурентах, которые, по словам специалиста, очень серьезные.

«Если фильм пройдет, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьезная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет», — сказал Григорьев в беседе с RT.

Кинокритик оценил шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на «Оскар»

Картина о новочеркасском расстреле может представлять интерес с эстетической точки зрения, но, как считает критик, имеет риск быть непонятой по смыслу американским зрителям. Впрочем, у «Дорогих товарищей!» есть все шансы взять статуэтку, и это будет «настоящая радость и победа» для всех, добавил эксперт.

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала фильмы, которые попали в короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Вместе с «Дорогими товарищами!» в листе оказались еще 14 картин.

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