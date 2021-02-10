Семенович уверена, что скоро станет мамой

Москва, 10 февраля. Актриса, телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович с уверенностью заявила, что скоро у нее появятся дети.

Звезда пообщалась с подписчиками через Instagram Stories. Фанаты прислали ей ряд интересующих их вопросов, а певица постаралась на них ответить.

Семенович 1 марта исполнится 41 год. Поклонников, как оказалось, все больше и больше волнует отсутствие у нее мужа и детей. Один из подписчиков поинтересовался, хочет ли звезда в принципе стать мамой.

«Раньше я о них (о детях. — Прим. ФАН) не думала, а вот сейчас захотела! Думаю, очень скоро они у меня появятся», — написала артистка.

Кроме того, Семенович заявила, что считает 45 лет отличным возрастом для беременности.

«Осознанный и еще молодой», — уточнила она.

Звезда рассказывала ранее, что хотела бы родить ребенка в Москве. В столице, по ее словам, существуют хорошие современные перинатальные центры, не уступающие по уровню и профессионализму врачей зарубежным клиникам. К материнству Семенович подходит более чем осознанно. Первым делом на пути к своей цели артистка решила заморозить свои яйцеклетки.