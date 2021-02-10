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Автоэксперт предложил перенести на полгода введение новых правил техосмотра

Автоэксперт предложил перенести введение новых правил прохождения ТО на полгода

Москва, 10 февраля. Введение новых правил прохождения техосмотра в России следовало бы перенести на полгода. По мнению автоэксперта и партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, к нововведениям оказались не готовы не только операторы пунктов ТО, но и в Министерстве транспорта и МВД.

«Если с 1 марта попытаться запустить всю эту систему, то возможно, будет коллапс на пунктах прохождения техосмотра, связанный с тем, что сами пункты не готовы, ГИБДД не готова. Да и обновленная единая информационная система техосмотра вряд ли справится с таким потоком информации. Тем более что ее работа и так вызывала много нареканий в прошлые годы», — утверждает Моржаретто.

Автоэксперт считает, что для введения новых правил прохождения ТО необходимо больше времени — для подготовки как самих пунктов техосмотра, так и ведомств, курирующих и контролирующих эту процедуру. Игорь Моржаретто предположил, что вступление нововведений в силу будет перенесено.

«Поскольку, как выяснилось, многие заинтересованные организации, компании, министерства и ведомства не готовы с 1 марта приступить к техосмотру автотранспорта с новыми требованиями, то вполне возможно, что это нововведение придется перенести. Во всяком случае, такие предложения уже поступали от организаций, и даже в Госдуме обсуждается этот вопрос», — сообщил собеседник ФАН.

Согласно уже принятым нормативам, с 1 марта водитель должен будет проходить процедуру техосмотра в специальном сервисном пункте, аккредитованном Российской страховой ассоциацией. Во время процедуры автомобиль будут фотографировать с указанием координат техцентра. Всю информацию о техническом состоянии, а также данные о техосмотре будут добавлять в цифровую диагностическую карту и закрепят электронной подписью специалиста, проводившего процедуру.

Доступ к базе (ЕАИСТО) будет у страховых компаний для оформления полиса ОСАГО и у МВД для проверки подлинности карты и работы сервисного центра. В случае нарушения процедуры законом предусмотрены крупные штрафы и даже уголовное преследование.

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