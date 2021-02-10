Фонд защиты национальных ценностей оплатил операцию тяжелораненному в Карабахе военкору

Фонд защиты национальных ценностей вместе с новым главой Максимом Шугалеем оплатили лечение военного корреспондента Юрия Котенка, который был тяжело ранен 8 октября 2020 года при обстреле города Шуши в Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

Военкор Юрий Котенок работал у церкви Святого Христа Всеспасителя в Шуши. Он получил ранения при повторном ударе Вооруженных сил Азербайджана по храму. У Юрия было зафиксировано 40 осколочных ранений, пробито легкое, сломаны ноги, потеряно много крови. Двое суток журналист находился в коме и сражался за жизнь.

«Вчера мы с ним встретились и отметили сразу три даты: его день рождения, который был 7 февраля, четыре месяца с момента ранения и я поздравил его с праздником, который будет отмечаться 11 февраля — Вардананк, для армян это День милосердия и национальной дани героям. Мне кажется, это и его праздник тоже. Котенок отдал нашей профессии 25 лет — и все эти годы пытался понять и разобраться «по справедливости», почему и за что воюют соседи по одной земле?» — написал Малькевич.

Журналист отметил, что Котенок уже «почти в строю», но, как говорит военкор, «раны на теле затягиваются медленнее, чем душевные». Эксперт отметил, что пострадавшему еще нужно восстанавливать физическое здоровье.

Малькевич признался, что Фонд защиты национальных ценностей не смог пройти мимо этой беды, поэтому совместно с новым главой ФЗНЦ Максимом Шугалеем он вручил Юрию Котенку сертификат на оплаченную реабилитацию в Центральной клинической больнице восстановительной медицины ФМБА «Голубое» в Подмосковье.

«Оплатили лечение человека, которого честь для нас назвать братом и старшим товарищем. Вручили Юре премию «ПолитПатриот», которой он достоин, наверное, как никто другой», — отметил он.

Журналист не понимает, куда подевались правозащитники и общественники, так переживавшие за раненого Котенка после обстрела.

«Да, его вытащили тогда из Карабаха, спасли (но это были врачи), а что дальше? Поохали — и забыли? Нет, только не мы, потому что мы своих не бросаем», — написал Малькевич.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, чем обернется для Киева очередная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе. Журналист выразил уверенность, украинские силовики попытаются реализовать силовой сценарий в Донбассе, однако он приведет к печальным для Киева результатам. Также в эксклюзивном интервью ФАН Котенок признавался, что готов вернуться в чуть не ставший роковым день, когда в Нагорном Карабахе он попал под обстрел с азербайджанской стороны.