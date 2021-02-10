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Фонд защиты национальных ценностей оплатил операцию тяжелораненному в Карабахе военкору

Фонд защиты национальных ценностей оплатил операцию тяжелораненому в Карабахе военкору

Фонд защиты национальных ценностей вместе с новым главой Максимом Шугалеем оплатили лечение военного корреспондента Юрия Котенка, который был тяжело ранен 8 октября 2020 года при обстреле города Шуши в Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

Военкор Юрий Котенок работал у церкви Святого Христа Всеспасителя в Шуши. Он получил ранения при повторном ударе Вооруженных сил Азербайджана по храму. У Юрия было зафиксировано 40 осколочных ранений, пробито легкое, сломаны ноги, потеряно много крови. Двое суток журналист находился в коме и сражался за жизнь.

«Вчера мы с ним встретились и отметили сразу три даты: его день рождения, который был 7 февраля, четыре месяца с момента ранения и я поздравил его с праздником, который будет отмечаться 11 февраля — Вардананк, для армян это День милосердия и национальной дани героям. Мне кажется, это и его праздник тоже. Котенок отдал нашей профессии 25 лет — и все эти годы пытался понять и разобраться «по справедливости», почему и за что воюют соседи по одной земле?» — написал Малькевич.

Журналист отметил, что Котенок уже «почти в строю», но, как говорит военкор, «раны на теле затягиваются медленнее, чем душевные». Эксперт отметил, что пострадавшему еще нужно восстанавливать физическое здоровье.

Фонд защиты национальных ценностей оплатил операцию тяжелораненому в Карабахе военкору

Малькевич признался, что Фонд защиты национальных ценностей не смог пройти мимо этой беды, поэтому совместно с новым главой ФЗНЦ Максимом Шугалеем он вручил Юрию Котенку сертификат на оплаченную реабилитацию в Центральной клинической больнице восстановительной медицины ФМБА «Голубое» в Подмосковье.

«Оплатили лечение человека, которого честь для нас назвать братом и старшим товарищем. Вручили Юре премию «ПолитПатриот», которой он достоин, наверное, как никто другой», — отметил он.

Журналист не понимает, куда подевались правозащитники и общественники, так переживавшие за раненого Котенка после обстрела.

«Да, его вытащили тогда из Карабаха, спасли (но это были врачи), а что дальше? Поохали — и забыли? Нет, только не мы, потому что мы своих не бросаем», — написал Малькевич.

Фонд защиты национальных ценностей оплатил операцию тяжелораненому в Карабахе военкору

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, чем обернется для Киева очередная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе. Журналист выразил уверенность, украинские силовики попытаются реализовать силовой сценарий в Донбассе, однако он приведет к печальным для Киева результатам. Также в эксклюзивном интервью ФАН Котенок признавался, что готов вернуться в чуть не ставший роковым день, когда в Нагорном Карабахе он попал под обстрел с азербайджанской стороны.

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