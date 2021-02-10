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Конте ответил президенту «Ювентуса» на оскорбления средним пальцем

Конте ответил президенту «Ювентуса» на оскорбления средним пальцем

Турин, 10 февраля. Появились подробности конфликта главного тренера «Интера» Антонио Конте с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в ответном матче полуфинала Кубка Италии.

Изначально предполагалось, что Аньелли оскорбил Конте после окончания матча. Однако позже выяснилось, что конфликт возник еще в первой половине игры.

По версии La Gazzetta dello Sport, после завершения первого тайма Антонио Конте показал средний палец в сторону трибун. Жест был адресован президенту «Ювентуса», сообщает издание.

Ответная встреча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершилась нулевой ничьей. Таким образом, в финал вышла команда из Турина, где встретится с победителем пары «Наполи» — «Аталанта».

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