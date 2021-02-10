Масштабные антитеррористические учения прошли под Хабаровском

Хабаровск, 10 февраля. Правоохранительные органы приняли участие в плановом учении, проведенном Национальным антитеррористическим комитетом России.

На практике были отработаны варианты освобождения из плена условного заложника, при угрозе подрыва ряда важных городских объектов.

«В Хабаровском крае прошло плановое антитеррористическое учение, в ходе которого были отработаны мероприятия по пресечению преступления террористической направленности на территории края, а также ликвидации их последствий», - пояснили в аппарате краевого оперштаба НАК, передает РЕН-ТВ.

Бойцы смогли обнаружить условных террористов, освободить заложника и обезвредить взрывной механизм.

Ранее стало известно, что новейший беспилотник-перехватчик «Волк-18» успешно завершил испытания в автоматическом режиме. Об этом сообщает российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».