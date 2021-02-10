Попытку Украины закрыть Twitter-аккаунт крымского отдела МИД объяснили в РФ

Симферополь, 10 февраля. Стремление киевских властей заблокировать Twitter-аккаунт крымского МИД РФ можно охарактеризовать одной поговоркой: «Правда глаза режет», отметили в региональном ведомстве.

Посольство Украины в Вашингтоне при поддержке МИД и генконсульства государства в Сан-Франциско недавно потребовало от руководства Twitter закрыть аккаунт. При этом в диппредставительстве добавили, что публичные социальные страницы отечественной власти в республике «не могут обозначаться как официальные и легитимные», передает РИА Новости.

«Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но Бог им судья», — объяснил исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский.

Украина не хочет учиться на собственных ошибках и продолжает наступать на те же грабли. Из-за недальновидности правительства в стране может повториться «крымский сценарий», считает политолог и экономист Андрей Головачев.