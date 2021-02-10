Депутат Госдумы РФ Панина раскритиковала санкционный список Прибалтики

Москва, 10 февраля. «Превращение» Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в «радетелей за права человека» вызывает только изумление, заявила представитель комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В беседе с РИА Новости она напомнила, что в прибалтийских странах и Польше уже долгие годы продолжаются гонения на свободу слова. Действия властей напоминают самые настоящие политические репрессии.

Панина таким образом отреагировала на намерение стран ввести санкции против РФ. По ее словам, подобные действия не являются удивительными. Перечисленные государства уже давно стали «цепными псами» Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обращать внимание на действия Европы. По ее словам, политика России не изменится, несмотря на «истерику» западных стран.