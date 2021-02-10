Внучка Ющенко с треском провалилась на отборе украинского «Голоса»

Киев, 10 февраля. Внучка экс-президента Украины Владимира Ющенко Доменика не прошла слепое прослушивание в конкурсе «Голос». Об участии в проекте она мечтала семь лет.

Доменика Ющенко решила поучаствовать в 11-м сезоне украинского «Голоса». Для слепых прослушиваний она выбрала песню «Плакала» группы Kazka. Девушка хотела, чтобы дедушка гордился ей. Но выступление оказалось провальным. Жюри проекта заметили сильное волнение в ее голосе.

«Очень переживает», – прокомментировал выступление певец Монатик.

Внучку Ющенко подбадривала певица Надежда Дорофеева. Но с переживаниями девушке справиться не удалось. Ни один из наставников «Голоса» не повернулся к ней. Многие зрители отметили, что Доменика перенервничала, но спела не так плохо. Ей посоветовали немного поработать и пожелали удачи в будущем.

«Голос хороший. Но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец», – написала одна из зрительниц.

На российские телеэкраны скоро выйдет новый сезон проекта «Голос. Дети». Среди наставников оказались Баста, Светлана Лобода и Егор Крид. Последний приехал на съемки в довольно эпатажном образе с черными ногтями.