Донецк, 10 февраля. Государственные предприятия «Торезантрацит» и «Шахта «Комсомолец Донбасса» включили в состав трансграничного концерна «Энергия Донбасса», сообщила пресс-служба Правительства ДНР.

Такое решение донецкие власти приняли для эффективного функционирования энергетической системы республики. Этот шаг направлен на объединение в структуре концерна предприятий энергетической и угледобывающей отрасли.

Донецкая и Луганская народные республики успешно прошли проверку на прочность и готовы к новому этапу исторического развития, заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, выступая на международном форуме в Донецке в конце января. По его словам, республики не сломили ни санкции, ни военная агрессия.