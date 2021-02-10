ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 на фоне выявления новых штаммов вируса

Женева, 10 февраля. Выявляемое в сутки число случаев заболевания COVID-19 по всему миру продолжает сокращаться. При этом количество стран, где обнаружены новые штаммы коронавируса, только растет.

Улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается уже почти месяц. На прошлой неделе был зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости с 26 октября. В общей сложности в первые семь дней февраля инфекцию подхватили около 3,1 млн человек, что на 17% ниже числа случаев за конец прошлого месяца.

«Число зарегистрированных новых смертей также снижается... на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Однако радоваться еще рано. Ситуацию усложняют мутации коронавируса. В случае заражения неизвестной разновидностью создается угроза неэффективности уже созданных вакцин.

Ранее еще два новых штамма коронавируса выявили британские специалисты. Ученые установили, что обнаруженная мутация «вызывает беспокойство» у пациентов.