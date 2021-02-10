Ритейлеры объяснили подорожание электроники в России

Москва, 10 февраля. Электронные товары подорожали на 5-20% с начала года. По словам сотрудника «Ситилинк» Николая Петрова цены продолжат увеличиваться.

Сейчас в мире дефицит необходимых для электроники компонентов. Подавляющую часть из них производят в Китае. Цены на продукцию выросли из-за сокращения производства в первую волну распространения коронавируса. Об этом рассказали «Известиям» в компании «Марвел-Дистрибуция».

В России ввоз электроники упал в IV квартале прошлого года. В Китае из-за праздников производство приостановлено, поэтому большая часть продукции поступит на отечественный рынок не раньше весны, сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его прогнозам, цена на товары вырастет от 10 до 40% в зависимости от сегмента. Больше всего подорожают ноутбуки — на 40-50%.

На смартфоны роста цен не ожидается минимум до конца марта, так как производители определяют цены сразу на квартал. Сейчас задерживают выпуск новых моделей, но дефицита девайсов в России не наблюдается, отметили в компании «Марвел-Дистрибуция».

А вот большие скидки на девайсы могут свидетельствовать о мошенничестве. Скидка на устройство не может превышать 30% от его стоимости. Единственный случай, когда большую скидку предоставляют легально, — предоставление дополнительных услуг.