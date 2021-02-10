Наталья Штурм резко высказалась о браке Легкоступовой и Фирсова

Москва, 10 февраля. Певица Наталья Штурм резко высказалась об отношениях ее коллеги Валентины Легкоступовой с супругом Юрием Фирсовым. Она считает, что вина в смерти артистки лежит на ее муже.

Штурм была удивлена, когда узнала, что Легкоступова, которая пять лет даже не говорила о замужестве, резко стала женой Фирсова. По ее мнению, свадьба могла быть выгодна певице, карьера которой шла на спад. Во влюбленности Фирсова Штурм сомневается и считает, что он просто поклонник и воспринимает брак со звездой как награду.

Певица никогда не видела свою коллегу пьяной, и ей тяжело представить алкогольные посиделки Легкоступовой. Она не понимает, почему супруг не остановил жену и не отвез ее в больницу, когда она упала.

«То, что он ее не бил, я допускаю. Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель. В этом его вина — прямая и косвенная», — сказала Наталья в беседе с Пятым каналом.

Но правду о дне, который спровоцировал трагический конец, никто никогда не узнает, считает Штурм. Причиной является то, что пара находилась только в компании друг друга.

«Это висяк, они были вдвоем. Что произошло? Можно говорить что угодно», — заметила знаменитость.

Валентины Легкоступовой не стало в середине августа прошлого года, ей было 54 года. Женщина попала в больницу с серьезной травмой головы, но спасти звезду медики не смогли.