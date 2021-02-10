Прорыв водопровода оставил без воды более 2000 жителей Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 10 февраля. Многоквартирные дома в Южно-Сахалинске временно остались без холодной воды. Причиной стал прорыв магистрального водопровода.

Специалисты городского «Водоканала» принялись устранять возникшую неисправность с самого утра. Чтобы разрешить аварийную ситуацию, пришлось временно отключить подачу холодной воды в 17 многоквартирных домах населенного пункта.

«По состоянию на восемь утра 10 февраля от холодного водоснабжения отключены объекты в «квадрате» улиц Тельмана — Физкультурная — Бумажная — проспект Мира», — рассказали представители мэрии Южно-Сахалинска.

Водоснабжение отключили в жилых домах, в которых проживает 2314 человек. Работники службы временно переключают жилые здания на другой водопровод.

В аэропорту Южно-Сахалинска некоторое время назад совершил экстренную посадку авиалайнер с пассажирами на борту. Причиной вынужденной посадки стало задымление в кабине пилота.