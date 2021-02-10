Россиянам назвали недостатки респираторов для защиты от COVID-19

Москва, 10 февраля. Респираторы FFP2 почти не пропускают коронавирус в дыхательную систему, однако такие СИЗ имеют ряд недостатков, а людям с некоторыми заболеваниями даже противопоказаны.

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова в беседе с РИА Новости объяснила, что респираторы FFP2 могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также страдающими некоторыми расстройствами психики, потому использование подобного СИЗ стоит предварительно обсудить со специалистом.

Велданова отметила, что респираторы плохо сидят на детях и обладателях бороды и усов, и кроме того не безопасны для окружающих: человек выдыхает через клапаны, а не через фильтры, и выпускает вирус в окружающую среду.

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