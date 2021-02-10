Отсутствие вакцинации детей от COVID-19 не мешает формированию иммунитета

Москва, 10 февраля. Опасения, что массовая вакцинация не затрагивает детей и не способствует выработки иммунитета, напрасны, так как нет научных оснований для этого.

Израиль стоит на пороге выработки коллективного иммунитета. Уже привито 3,5 миллиона человека, еще 700 тысяч переболели коронавирусом. Поэтому свыше четырех миллионов человек уже стали устойчивыми к вирусу, рассказала Степенская в интервью РИА Новости.

«Это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно. Я думаю, что мы идем к коллективному иммунитету семимильными шагами», — заявила иммунолог.

Антитела могут исчезнуть из организма человека спустя несколько месяцев. Но скорость этого процесса зависит от первоначального иммунитета. После болезни они не остаются на всю жизнь, объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.