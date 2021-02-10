Петр Мамонов сожалеет, что не стал многодетным отцом

Москва, 10 февраля. Известный музыкант и актер Петр Мамонов резко высказался об абортах. Он признался, что разрешал женам «убивать детей во чреве».

Артист сожалеет, что не стал многодетным отцом. Сейчас он, будучи глубоко верующим человеком, замаливает свои грехи и просит прощения у бога.

«Аборты мы не делали, но постоянно предохранялись от детей как от бандитов… Смотрите слово какое «завести ребенка», это что, собака?» — сказал Мамонов в эфире программы «Судьба человека», отвечая на вопрос ведущего.

Мамонов вспомнил о певце, у которого был 21 ребенок от одной женщины. По его подсчетам, у мужчины 78 внуков, а его семья состоит из 408 человек.

«Ну чего еще надо для счастья! И я тоже бы так мог, — с сожалением сказал 69-летний артист. — Было бы десять детей, ну, двое бы умерли, трое спились, а один, например, сказал бы: «Папа, на тебе тысячу долларов!»

Петр Мамонов мог всю жизнь прожить с первой супругой. Но его счастье уничтожило пристрастие к алкоголю. По его словам, в жизни он успел попробовать все, даже наркотики. Певец объяснил происходящее с ним в молодости вторжением «бесов». Позднее в его жизни произошли серьезные изменения: он избавился от пагубных зависимостей и проникся религией.