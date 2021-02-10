Родившая в тайне от мужа украинка спрятала новорожденную дочь в морозилку

Ровно, 10 февраля. Местная жительница родила ребенка в домашних условиях, после чего завернула ребенка в полотенце и убрала в морозильную камеру. Женщина уверяет, что младенец родился мертвым.

Согласно версии следствия, будущая мама находилась на седьмом месяце беременности, когда у нее начались преждевременные роды. После появления ребенка на свет 34-летняя украинка самостоятельно перерезала пуповину и спрятала младенца.

Роды не прошли бесследно для злоумышленницы: вскоре у нее началось кровотечение и она была вынужденна обратиться к врачу. В больнице пациентка заявила, что сама прервала нежелательную беременность. О том, где скрыто тело новорожденной дочери, женщина рассказала позднее сотрудникам правоохранительных органов.

Выяснилось, что украинка скрывала свое положение от мужа, а также не стояла на учете в женской консультации. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве новорожденного.

Ранее по подозрению в убийстве двухлетней девочки задержали ее бабушку. Следствие предполагает, что пожилая женщина в состоянии алкогольного опьянения зарезала внучку на глазах ее шестилетнего брата.