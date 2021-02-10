Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной

Владивосток, 10 февраля. Генконсульство США во Владивостоке может прекратить свою работу ко второй половине весны. Об этом рассказал представитель МИД РФ в приморской столице Андрей Броварец.

Информация о закрытии американского дипведомства появилась еще в конце прошлого года. Вместе с этим свою работу может приостановить генконсульство в Екатеринбурге. Представитель Госдепа США объяснил такое решение «частью усилий по обеспечению безопасных операций» американских дипмиссий в РФ.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — уточнил Броварец.

Он надеется, что новая администрация США изменит свое решение. Такие действия противоречат тенденциям развития международных связей между Приморьем и иностранными партнерами, добавил Броварец.

Власти Греции ранее допустили возобновление работы своего посольства на территории Ливии. Такое решение было принято после выбора Мухаммада Юниса аль-Манфи новым председателем Президентского совета Ливии.