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Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной

Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной

Владивосток, 10 февраля. Генконсульство США во Владивостоке может прекратить свою работу ко второй половине весны. Об этом рассказал представитель МИД РФ в приморской столице Андрей Броварец.

Информация о закрытии американского дипведомства появилась еще в конце прошлого года. Вместе с этим свою работу может приостановить генконсульство в Екатеринбурге. Представитель Госдепа США объяснил такое решение «частью усилий по обеспечению безопасных операций» американских дипмиссий в РФ.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — уточнил Броварец.

Он надеется, что новая администрация США изменит свое решение. Такие действия противоречат тенденциям развития международных связей между Приморьем и иностранными партнерами, добавил Броварец.

Власти Греции ранее допустили возобновление работы своего посольства на территории Ливии. Такое решение было принято после выбора Мухаммада Юниса аль-Манфи новым председателем Президентского совета Ливии.

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