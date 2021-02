Американцы приняли баллистическую ракету Trident II за НЛО

Вашингтон, 10 февраля. Жители штата Флорида наблюдали необычное явление. Движущийся светящийся объект в небе они приняли за инопланетный корабль.

Пользователи Сети активно делились видеозаписями, на которых с разных ракурсов запечатлен полет баллистической ракеты ВМС США Trident II, передает телеканал Fox News. Летающий объект напомнил американцам комету, особенно красиво она выглядела на фоне вечернего неба.

Ракета была выпущена с подводной лодки в ходе испытаний. Trident II является единственной ракетой, которая сейчас числится на вооружении ВМС США. Она имеет радиус действия равный 11,3 тысячи километров и способна нести ядерное оружие.

Аналитики американского издания We Are The Mighty ранее признали ядерное превосходство России. Москва может нанести врагам наиболее мощный ущерб, чем когда-либо.