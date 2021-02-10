Ученые обнаружили десятки необычных генов у «живой ископаемой» рыбы

Оттава, 10 февраля. Латимерии не являются «живыми окаменелостями», а просто эволюционируют медленнее других позвоночных. К такому выводу пришли канадские биологи.

Исследователи нашли в геноме рыб-латимерий несколько десятков возникших относительно недавно генов. Большая часть «живых ископаемых», обитавшая 400 млн лет назад, вымерла. Тем не менее малая часть из них дожила до наших дней в изолированных экосистемах, где их обитанию не угрожают другие виды рыб, сообщает Molecular Biology and Evolution.

«Нас крайне удивило то, что у латимерий есть большое число генов, возникших в результате перемещений транспозонов, мобильных участков ДНК. Традиционно считается, что данные рыбы являются «живыми окаменелостями». Мы показали, что это на самом деле не так — оказалось, что латимерии просто эволюционируют медленнее, чем другие позвоночные», — заявил молекулярный биолог из университета Торонто Айсак Йеллан.

Пытаясь раскрыть историю возникновения человеческого гена CGGBP1, мутации в котором приводят к развитию некоторых форм задержек интеллектуального развития, канадцы случайно выяснили, что латимерии на самом деле не являются полными «живыми окаменелостями». По мнению Йеллана и его коллег, миграции генов были одним из главных факторов эволюции латимерий в последние несколько десятков миллионов лет. Биологи надеются, что дальнейшее изучение геномов двух видов этих рыб помогут им раскрыть историю появления копий CGGBP1 и понять, как миграции транспозонов могли влиять на эволюцию непосредственных предков человека.

Ранее сообщалось, что биологи из США превратили плавники рыбки данио в подобие человеческих конечностей. При этом исследователи изменили структуру всего одного из двух генов.