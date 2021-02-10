Молодая жена Цекало похвасталась пышной грудью в глубоком декольте

Москва, 10 февраля. Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин произвела фурор в Сети, опубликовав пикантный снимок в коротком платье, которое подчеркнуло пышный бюст и длинные ноги девушки.

Дарина выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в коротком нежном платье с тонким поясом на талии. Легкость образа подчеркнул цветочный принт наряда.

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо такого соблазнительного кадра и оставили девушке множество комплиментарных комментариев. Фанаты были по-настоящему ошеломлены от образа молодой супруги Цекало.

«Может хватит портить сны наши своей красотой?» — пошутил фолловер.

«Просто нет слов, какая шикарная, красивая, стройная девушка с чудесной красивой фигурой», — восхитился поклонник.

«Богиня невероятно красивая!» — отметила фанатка.

«Саньку повезло», — вхдохнул подписчик.

После трех неудачных браков Александр Цекало начал встречаться с актрисой и художницей Дариной Эрвин. Их отношения завязались в 2018 году. Стремительно развивающий роман перерос в серьезные отношения — Александр и Дарина поженились в Соединенных Штатах через год. Цекало старше своей жены на 30 лет, но влюбленных ни чуть не смущает разница в возрасте — они счастливы вместе. Недавно они вернулись с отпуска, который провели на побережье океана.