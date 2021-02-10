Ученые ДВФУ нашли вещество для борьбы с раком у обитателя Японского моря

Владивосток, 10 февраля. Иглокожий обитатель Японского моря офиура, как выяснили ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, обладает полезным для борьбы с раком веществом.

Речь идет об Ophiura sarsii, которые внешне напоминают морскую звезду. Их еще называют змеехвосткой. Этот вид открыли в 1855 году. Обитают змеехвостки на отмели и на глубине. Добывать иглокожих можно без угрозы для природы.

«Изначально биологически активные молекулы из O. sarsii проверили на способность подавлять развитие клеток трижды негативной формы рака молочной железы. После того как противоопухолевое действие подтвердилось, ученые заинтересовались формулой соединения», — отметили в ДВФУ.

Ученые выяснили, что в его основе содержится вариант класса соединений, известных как порфирины. Раньше их получали искусственным путем.

«Из офиуры его можно добыть без дорогостоящих технологических процессов и всего за один этап», — подчеркнули ученые.

Порфирин способен убивать опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Его используют в фотодинамической терапии для щадящего лечения рака мочевого пузыря и пищевода.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил о снижении смертности от рака в России. Он сослался на статистику за 2020 год.