Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix

Вашингтон, 10 февраля. Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала запуск нового детского шоу «Вафля и Моти» на Netflix. Премьера передачи назначена на 16 марта.

Шоу задумано как познавательное: персонажи Вафля и Моти будут изучать культуру разных стран и путешествовать по миру. Обама в Twitter сообщила, что «не может дождаться, когда семьи и дети отовсюду присоединятся» к их приключениям.

Помимо детского шоу, экс-президент США Барак Обама и его жена подписали многолетнее соглашение с американской стриминговой кинокомпанией Netflix. Совместно они планируют создать ряд новинок для площадки. Речь идет о подростковом сериале, проекте о дикой природе и национальных парках, картине об одном из первых покорителей горы Эверест непальце Тенцинге Норгее и научно-фантастическом фильме.

Недавно стало известно, что уже весной Netflix выпустит аниме–сериал по мотивам «Тихоокеанского рубежа». Сериал будет создан в жанре японского аниме Pacific Rim The Black.