Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix

Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix

Вашингтон, 10 февраля. Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала запуск нового детского шоу «Вафля и Моти» на Netflix. Премьера передачи назначена на 16 марта.

Шоу задумано как познавательное: персонажи Вафля и Моти будут изучать культуру разных стран и путешествовать по миру. Обама в Twitter сообщила, что «не может дождаться, когда семьи и дети отовсюду присоединятся» к их приключениям.

Помимо детского шоу, экс-президент США Барак Обама и его жена подписали многолетнее соглашение с американской стриминговой кинокомпанией Netflix. Совместно они планируют создать ряд новинок для площадки. Речь идет о подростковом сериале, проекте о дикой природе и национальных парках, картине об одном из первых покорителей горы Эверест непальце Тенцинге Норгее и научно-фантастическом фильме.

Недавно стало известно, что уже весной Netflix выпустит аниме–сериал по мотивам «Тихоокеанского рубежа». Сериал будет создан в жанре японского аниме Pacific Rim The Black.

Новости партнеров