Онкологи в США выявили признаки ранней стадии рака толстой и прямой кишки

Нью-Йорк, 10 февраля. Рак толстой и прямой кишки может долго маскироваться под другие заболевания. При наличии тревожных признаков лучше не медлить с обращением к врачу.

Симптомы, указывающие на ранние стадии онкологического заболевания, выявили онкологи в США. К ним относятся изменение частоты и характера стула, выделение крови, вздутие живота, чувство неполного опорожнения кишечника, слабость и необъяснимая потеря веса.

Некоторые из указанных признаков, как сказано на сайте Американского онкологического общества, характерны для других заболеваний. Например, для геморроя и синдрома раздраженного кишечника. Точную причину возникновения симптомов сможет выяснить врач.

«Рак толстой и прямой кишки, выявленный на ранней стадии при помощи скрининга до появления симптомом, скорее всего, легче вылечить», – сказано на сайте общества.

Онколог Андрей Галин ранее призвал россиян не злоупотреблять красным мясом. Это может привести к развитию злокачественной опухоли в кишечнике.