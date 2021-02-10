Деревянная школа с десятками детей внутри загорелась в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, 10 февраля. Загорелось деревянное здание вечерней школы в Республике Алтай. В момент инцидента в ней находились более ста человек, в том числе и дети.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу рано утром — в 05:15 по московскому времени. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали горение на втором этаже учебного учреждения. К моменту их приезда огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Из здания были срочно эвакуированы 102 человека, в частности 80 несовершеннолетних, рассказал источник ФАН в МЧС России по республике.

«Угрозы распространения огня нет. В ликвидации пожара задействовано 24 человека и шесть единиц техники», — уточнил собеседник издания.

Ранее в ходе тушения пожара в одном из многоквартирных домов Якутска были найдены тела двух человек. Личности погибших еще предстоит установить.