Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов десятилетия

Москва, 10 февраля. Форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших игроков десятилетия по версии IFFHS.

Список лучших футболистов за период с 2011 по 2020 год составила Международная федерация футбольной истории и статистики. На втором месте в рейтинге оказался португальский игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. В первую тройку также попал испанец Андрес Иньеста, выступающий за клуб «Виссел Кобе».

Игрой Месси ранее восхитился легендарный бразильский футболист Пеле. Ему понравился гол аргентинца в матче против «Валенсии». Это был 643-й по счету забитый мяч аргентинца в составе каталонского клуба. Бразилец забил столько же голов, выступая за одну команду.