Петр Мамонов рассказал, как чуть не упустил свою роль в «Острове»

Москва, 10 февраля. Популярный музыкант и актер Петр Мамонов не хотел сниматься в фильме Павла Лунгина «Остров», но благодаря своему наставнику согласился на участие в съемках.

Артист считал, что не достоин такой серьезной работы, как «Остров». Однако слова его учителя все изменили. Тогда Петр Николаевич услышал от батюшки слова: «где ты призван, там и служи».

Мамонов, который едва не упустил одну из главных ролей в своей жизни, согласился. Но съемочный процесс был не таким радужным. Дело в том, что актер не понимал, как играть своего героя — отца Анатолия.

«Тогда я вспомнил свой период жизни, когда пил, потом тяжелый период восстановления и понял: я это все знаю, проходил, понимаю. Ведь играть хорошо можно только то, что ты понимаешь. Я здесь увидел себя — жалкого, смешного, странного. Но выражение, что Петя сыграл себя — это смешно», — сказал артист в эфире программы «Судьба человека».

Говоря о прошлом, Мамонов заявил, что не знает себя того времени и не понимает, как тот человек «совершал такие поступки».

После выхода картины «Остров» на экранах, к Мамонову стали подходить люди, воспринимая его как отца Анатолия, задавали вопросы и просили помощи.

Музыкант не скрывает своего прошлого. Он открыто говорит об ошибках молодости — в его жизни были проблемы и с алкоголем, и с наркотиками. Однажды артист чуть не умер после употребления растворителя.