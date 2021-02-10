Иван Ургант припомнил Билану «пьяный» концерт в Самаре

Москва, 10 февраля. Прошло около полутра лет с момента запоминающегося выступления певца Димы Билана на Дне города в Самаре, однако публика до сих пор не забыла то «зрелище».

Недавно в эфире программы «Вечерний Ургант», гостем которой стал Билан, ведущий телепередачи Иван Ургант не смог обойти стороной тот инцидент. Рассуждая о фееричном концерте певца, состоявшемся 8 февраля 2019 года, Ургант в своем стиле подшутил над Биланом. Он сравнил исполнителя с канадским певцом The Weeknd, который потратил на организацию своего шоу более 7 млн долларов.

«Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка!» — заявил Иван Ургант.

Билан воспринял шутку адекватно и посмеялся. Однако певец заявил, что тогда ему пришлось потратить куда более значительную сумму, нежели полторы тысячи на бутылку коньяка. По словам артиста, чтобы искупить вину перед зрителями, он пожертвовал крупную сумму местному детскому центру развития. Вместе с тем он подарил учреждению сертификаты и музыкальные инструменты, а также новую игровую площадку. Билан рассказал, что общая сумма трат составила около 7 млн рублей.

«Я понял, что такое «быть распятым», — подытожил Билан.

Артист в последнее время часто стал экспериментировать с прической. Недавно все социальные сети и медиа-ресурсы обсуждали красную шевелюру исполнителя хита «Невозможное возможно», а неделю назад он продемонстрировал образ «Эминема»: Билан перекрасился в блондина и сбрил волосы под «ежик».