Первый автономный истребитель дронов «Волк-18» успешно завершил испытания

Москва, 10 февраля. Новейший беспилотник-перехватчик «Волк-18», работающий полностью в автоматическом режиме, прошел испытания, сообщает российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Итоговая версия беспилотника превосходно показала себя на летних учениях, передает РИА Новости со ссылкой на представителя концерна. Он добавил, что государственные испытания могут пройти уже в этом году.

При помощи новой оптико-локационной системы, которая обеспечивает быстрый поиск и обнаружение воздушных целей, «Волк-18» продемонстрирует умение самостоятельно сбивать и тарантить дроны потенциального противника. Базовая версия беспилотника была впервые представлена на военно-техническом форуме «Армия» в 2019 году.

Недавно стало известно, что в России появилось смарт-ружье МР-155 Ultima «для хипстеров». О создании нового оружия рассказал гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.