Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

Якутск, 10 февраля. Спасатели нашли тела женщины и мужчины на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске. Огонь охватил двухэтажный дом по улице 50 лет Советской Армии.

Сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 06:16 (00:16 по московскому времени). Прибывшие на место спасатели нашли тела женщины 1939 года рождения и мужчины 1956 года рождения. На момент приезда пожарных горела квартира на втором этаже.

Сотрудники МЧС вывели из дома 30 человек, включая пятерых детей. В результате пожара пострадали две квартиры и коридор на втором этаже на общей площади 39 квадратных метров. Тушением огня занимались 62 человека и 12 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

В Саратовской области накануне произошел пожар на территории школы. Огонь охватил крышу общеобразовательного учреждения. Площадь пожара составила 870 квадратных метров.