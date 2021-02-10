Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске закрыт на два дня

Южно-Сахалинск, 10 февраля. В районе дома №59 по улице Поповича в Южно-Сахалинске закрывают проезд для транспорта на два дня. Объехать закрытый участок будет возможно по улицам Чехова и Дзержинского.

За это время работники Сахалинской коммунальной компании планируют провести аварийный ремонт теплотрассы. Ограничения будут действовать с 8:00 10 февраля до 22:00 12 февраля. Соответствующие знаки дорожного движения выставят на территории от заезда к дому №59 до заезда к домам №96 по улице Поповича и №4 4А по улице Дзержинского.

Автовладельцев просят быть внимательными при движении в данном районе и заранее планировать свои маршруты. Объезд закрытого участка возможен по улицам Дзержинского и Чехова.

Ранее сообщалось, что жители Сахалина начали пересаживаться на экономичные электрокары. Число электрокаров утроилось за год в Сахалинской области – в 2020 году было уже 147 машин.