Сергей Лавров рассказал о задачах дипломатической службы в России

Москва, 10 февраля. Россия продвигает «объединительную повестку дня» по всему миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника.

Лавров подчеркнул, что Россия «углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке». По словам главы МИД, РФ гарантирует формирование более справедливого и демократичного многополярного устройства мира.

Среди главных задач дипломатической службы в России Лавров выделил обеспечение стратегической стабильности, содействие в урегулировании конфликтов, укрепление международно-правовых основ общения между странами, комплексное обустройство «евразийского дома» и налаживание развивающихся на континенте интеграционных процессов. Также дипломат подчеркнул, что МИД продолжит защищать права и интересы россиян за рубежом и сопровождать внешнеэкономическую деятельность.

Недавно российский министр иностранных дел провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем Соединенных Штатов. Лавров призвал американского госсекретаря Энтони Блинкена уважать российские законы и судебную систему страны.