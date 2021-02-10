Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности боли в горле

Москва, 10 февраля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности боли в горле. Он призвал россиян насторожиться, в случае появления такого симптома.

Боль в горле может свидетельствовать о поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой. В таком случае человек может даже задохнуться.

«Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки», — сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Доктор Мясников пояснил, что гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, появляется отечность. Воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло. Этот важный сигнал можно упустить из виду, потому что надгортанник находится за языком. Потом появляется сиплый голос, у человека начинает течь слюна.

«Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти», — вынес вердикт специалист.

Александр Мясников регулярно дает советы россиянам и призывает их следить за своим здоровьем. Недавно он назвал частую икоту признаком смертельно опасного заболевания. По его словам, частая икота указывает на раздражение блуждающего нерва, который обеспечивает работу всех жизненно важных органов. И при неправильном его функционировании происходят сбои во всем организме, а это может привести к смерти.